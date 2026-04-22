◇プロ野球セ・リーグ巨人2ー1中日（4月21日、長野）5回94球を投げ、10安打ながら1失点に抑えた巨人の則本昂大投手。移籍後初勝利は、次週に持ち越しとなりましたが、阿部慎之助監督は「不運な当たりがかなり多かったんだけど、本当に粘って粘って、っていうね。こういう試合もあるんだなっていうのはね、考えさせられました」と試合後に語りました。また、3回に放った“バントヒット”。DH（指名打者）制を採用しているパ・リー