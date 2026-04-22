ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ジェームズ・キャメロン監督の『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のブルーレイ＋DVD セットと4K UHD＋3D＋ブルーレイ セットをOリング仕様で2026年7月15日に発売する。また、また、『アバター』シリーズ3作をそれぞれブルーレイと4K UHDのセットにした『アバター ブルーレイ ３ムービー・コレクション＜ブルーレイ／6枚組＞』『アバター 4K UHD ３ムービー