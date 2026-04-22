Image: miraarc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。直径65mm、重量185g、2台で1セット。この3つの要素が、スピーカーの選び方を変えるかもしれません。「DUO SPACE speaker」が実現したのは、1台185gというコンパクトな筐体を2つ配置することで部屋全体を音で包む空間体験です。小さいから妥協するのではなく、小さいから自由に配置できるという逆