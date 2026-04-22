ファミリーマートは4月21日、「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」(189円)を全国のファミリーマートで発売する。「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」(189円)同社はこれまでにも、「いなり寿司」や「冷たいまま食べるチキン南蛮(新生姜入りタルタルソース)」など、岩下の新生姜とコラボした商品を展開してきた。今回、ホットスナック串物カテゴリーの人気商品「鶏つくね串」とのコラボが実現。数量限定で発売する。ダイス状にカットした岩