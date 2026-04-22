家事の分担のことで、たびたび衝突していた筆者の友人Kさんの両親。ある出来事をきっかけに家族の形が少しずつ変わっていきます。その後の父の変化に、家族全員が驚かされることになったのです。 いつものケンカ 家事のことで両親が言い合いになることがよくありました。フルタイムで働いている母は、帰宅後はすぐに夕食の準備。洗濯に掃除。毎日が慌ただしく過ぎていきます。それでも父は、どこか他人事のようで知らん