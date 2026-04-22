「覚醒した」──などと評されていたが、やっぱり、この男は変わっていなかった。小泉進次郎防衛相が、また炎上している。【もっと読む】小泉防衛相が大炎上！ 自民党大会での自衛官の国家斉唱めぐり言い訳連発、部下に責任転嫁までするツラの皮コトの発端は、Xへの投稿（4月19日）だ。小泉氏本人と、豪州の海軍中将、さらに斎藤聡海上幕僚長が写っている写真を投稿し、＜軍人同士の友情も日豪関係の特筆すべき力です＞と記し