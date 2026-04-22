そんなにメディア対応がイヤなのか。【もっと読む】“激ヤバ”高市チルドレン門寛子議員が大炎上！ 国会前ペンライトデモを「ごっこ遊び」と揶揄・嘲笑20日夕、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生。岩手県と青森県太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸中部に津波警報が発出されたことを受け、高市首相が官邸で報道陣を前に「より高い場所に避難してほしい」などと訴えたのだが、わずか1分程度で切り上げ、記者の質疑に