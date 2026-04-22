【トランプ2.0 現地リポート】米国の対イラン作戦「6月突入」確率は88％ トランプ大統領“戦争終結合意におわせ”のウサン臭さ「アメリカ全体は暗いけれど、ニューヨークにだけは明るい兆しがある」ある市民はこう語った。その期待を一身に集めているのが、就任100日を迎えたマムダニ市長だ。34歳の市長は、次々と公約を現実に変え始めている。乳幼児保育の完全無償化は、これまでの4歳児以上向けに加え、3歳児以上でほぼ整