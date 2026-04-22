デュッセルドルフ田中聡が負傷離脱、チームは5連敗中で18チーム中の17位ドイツ・ブンデスリーガ2で18チーム中17位に沈むフォルトゥナ・デュッセルドルフはMF田中聡とMFシマ・スソの主力選手2人が負傷離脱を余儀なくされた。ドイツメディア「スカイ」によると、田中とスソはともに太ももの筋肉系の負傷により当面戦列を離れることになったという。昨冬にサンフレッチェ広島から加入した田中はここまで12試合（全先発）に出場