テレビ朝日系で放送中のドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜夜11時）に出演中の「サトエリ」こと佐藤江梨子（44）に注目が集まっている。主演はSnow Manの宮舘涼太（33）で、佐藤はヒロインの臼田あさ美（41）の親友でファッション誌の編集部員を演じている。【こちらも読む】「孫に会いたい」市川團十郎“10年超の断酒”…改心させた関東連合との暴行トラブル、妻・麻央さんの死SNSでは《サトエリも変わらず綺麗