小島瑠璃子（32）が夫の急逝から1年、芸能活動の再開とともに始めたのはお茶ビジネスだった。ネット上では《安易な気がしなくはない》《竹内由恵もコーヒーだけど、どこか同じ道》など否定的な見方も多いが、実際どうなのか。すり寄りたい気持ち見透かされた？ 小島瑠璃子「サマーウイカかぶり」の“自己認識”に大ブーイングかつて、こじるりといえば、選挙特番ではアナウンサー以上のリポートと報道記者ばりの鋭い質問に「こ