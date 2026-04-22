記事ポイント「Mimoza Retreat NASU」で夜通しサウナを楽しめる新宿泊プランが4月22日から開始利用時間はチェックイン日20時から翌8時まで、1泊1名あたり19,800円からほうじ茶ロウリュ、トルマリン水風呂、360度原生林ビュー露天風呂を一晩中満喫可能栃木県那須塩原市の「Mimoza Retreat NASU」に、夜通しサウナを楽しめる新宿泊プラン「オールナイトサウナプラン」が登場します。通常は1組80分の時間制で提供しているプライベート