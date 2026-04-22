◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発し、初回のマウンドに上がった。今季初めて正捕手スミスではなく、打撃好調のラッシングとのバッテリーで臨んだ。１番アダメスは遊ゴロに打ち取ったかと思いきや、遊撃のキム・ヘソンが一塁悪送球（記録は内野安打と失策）