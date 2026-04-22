江蘇省南京市江寧経済技術開発区の匯川技術（イノバンス・テクノロジー）南京工場で、多関節ロボットを製造する従業員。（３月１７日撮影、南京＝新華社記者／李博）【新華社北京4月22日】中国工業情報化部が21日に発表した1〜3月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約23円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は前年同期比6.1％増だった。31省・自治区・直轄市全てでプラス成長となり、業種の8割で増加した。