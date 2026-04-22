記事ポイントANAクラウンプラザホテル神戸でマレーシア料理フェア「Taste of Malaysia」を開催開催期間は2026年6月17日から6月30日まで、時間は17時30分から20時30分まで直輸入シーフードのビュッフェや文化体験、抽選会まで楽しめる内容ANAクラウンプラザホテル神戸で、マレーシアの食と文化を楽しめる特別フェア「Taste of Malaysia」が開催されます。マレーシアから直輸入したシーフードを使った本格料理ビュッフェに加え、ショ