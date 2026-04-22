◇ナ・リーグカブス―フィリーズ（2026年4月21日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が21日（日本時間22日）、本拠でのフィリーズ戦に登板。7回3安打1失点の好投で2勝目の権利を手にしてリリーフ陣に後を託した。危なげなく立ち上がった。初回、先頭のターナーを四球で出塁させたが、昨季ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバーを初球の92.8マイル（約149.3キロ）直球で捕邪飛。二盗を許し、得点圏に走者を背負ったが、3番