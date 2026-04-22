お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが企画した番組『千原ジュニアの座王』(制作著作：カンテレ、英題：The Laughing Throne)のグローバル展開に向けて、カンテレと吉本興業は、フランス・パリのエンターテインメント企業であるバニジェイ・エンターテイメントとフォーマット契約を締結した。22日、カンテレが発表した。【画像】笑いの総合格闘技『座王』→グローバル展開へカンテレと吉本興業がグローバルフォーマット契約