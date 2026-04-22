ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦の試合前にメディア取材に対応。佐々木朗希投手（24）に長い回を投げるよう求めた。ドジャースの先発陣は山本由伸を筆頭に好調が続いているが、佐々木はここまで4試合に登板して0勝2敗、防御率6・11と未勝利が続いている。制球力にも課題を残し、5日（同6日）のナショナルズ戦で5回を投げたのが最長だ。ロバーツ監督は先発陣全体につ