デビュー31年目を迎えた“ご当地ソングの女王”水森かおりが、新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」を3月31日にリリースし、オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング1位（2026/4/13付）と好調な売れ行きを見せている。楽曲の舞台となる名古屋は、2003年に『NHK紅白歌合戦』初出場の知らせを受けた場所で、水森にとってはまさに「縁起のいい街」。全国津々浦々173曲ものご当地ソングを世に送り出してきた水森に、ご当地ソングへ