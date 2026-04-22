21日、参議院内閣委員会において、立憲民主党の杉尾秀哉議員が選択的夫婦別姓をめぐって厳しく追及した。【映像】立憲議員が「語気を強めた」瞬間（実際の様子）杉尾議員は旧姓の通称使用の法制化について「これまでの政府答弁では『通称使用は選択的夫婦別姓制度導入までの暫定的な措置だ』という答弁が繰り返し行われております。そして『政府が現行の夫婦同姓制度に代わりうる制度は、平成８年（1996年）の法制審答申で示さ