元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が、色気あふれるノースリーブ姿のオフショットを披露し、話題になっている。【映像】長濱ねるのビキニ姿や色気あふれるオフショット長濱はこれまでにもInstagramで、おなかがちら見えする私服姿や、胸元を大胆に見せた写真集のオフショットなど、美しいスタイルを発信してきた。2025年6月の投稿では、フィンランドの海で撮影したセクシーなビキニショットをアップし、「すごい…