◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、「2番・一塁」で先発出場。初回の第1打席は無死一塁で、三塁前にゴロを放つも、相手三塁のグラブに速い打球が挟まり送球できない「珍内野安打」で、出塁となった。過去3戦5安打3本塁打の「無双状態」で、元ヤクルトの敵将・ロブロ監督も「私にはヤクルトスワローズ