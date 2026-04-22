20日に三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が起きたことを受け、より大きな地震への注意を呼び掛ける「後発地震注意情報」が発表されています。前回出された後に、行動にどのような変化があったのでしょうか。そのアンケート結果をひも解きます。■前回の発表後、宮城県民にアンケート藤井貴彦キャスター「現在、北海道から関東まで7道県182の市町村に、過去2度目となる北海道・三陸沖後発地震注意情報が出されています。前回この