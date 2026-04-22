千原ジュニア（52）がMCを務めるカンテレのバラエティー「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0時45分）が、世界進出することが分かった。同局と吉本興業が22日、発表した。両社は世界最大級のエンターテインメント企業である仏国のバニジェイ・エンターテインメントとフォーマット契約を締結。本契約により、仏国、米国、英国などバニジェイ社が有する世界25の国と地域、約130の制作会社からなる強力な制作ネットワークを通じて、同番