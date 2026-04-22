4月23日にリニューアル開館予定広島県呉市の「大和ミュージアム」（呉市海事歴史科学館）が、約1年2か月にわたる大規模改修工事を終え、2026年4月23日にリニューアルオープンします。【大和型戦艦の建造にも影響！】戦艦「金剛」代艦デザインの立体化モデル（写真で見る）2005年の開館以来、戦艦「大和」と呉の造船技術を伝えてきた同館にとって、開館20周年の節目に合わせた大刷新となります。展示内容そのものが見直され、単