Claudeの開発元であるAnthropicが、ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を発見することに長けたAIの「Mythos」を開発しました。このMythosは悪用されれば非常に危険ということで、「Claude Mythos Preview」として一部の企業にのみ提供されています。そんなClaude Mythos Previewに参加しているMozillaが、最新のFirefox 150で271件のセキュリティ脆弱性を発見したと報告しました。The zero-days are numberedhttps://blog.mozilla.o