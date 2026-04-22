◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目に登場すると、敵地からは大ブーイングが起きた。カウント１―２から８９・２マイルのチェンジアップで空振り三振に倒れると、今度は一転して大歓声がわき起こった。前日の２０日（日本時間２