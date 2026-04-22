◆米大リーグカブス７―４フィリーズ（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が２１日（日本時間２２日）、２連勝を目指してフィリーズ戦に先発登板。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場し、待望の今季１号本塁打を放った。４−１の７回２死一塁でフィリーズ左腕メイザの低めのスライダーをすくい、左越えに大きなアーチを描いた。打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）