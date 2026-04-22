◆米大リーグレッドソックス０―４ヤンキース（２１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。今季４度目の２試合連続スタメン起用となったが、４打数無安打で２試合ぶりのノーヒットに終わった。打率は試合前の３割２分４厘から２割８分９厘となった。この日から今季初めて同じア・リー