世界各国で話題となっている小説『BUTTER』の作者・柚木麻子氏が22日、自身のインスタグラムを更新。同作の版権を、新潮社から河出書房新社へ移すことを発表した。【画像】世界でヒット中、『BUTTER』表紙投稿で、「この度、拙著『BUTTER』の版権を、新潮社様から河出書房新社様へ移す決断をいたしました」と報告。「ここに至るまで、双方の会社と協議を重ね、円満な合意の上での移動となっております。新潮社様には長年にわた