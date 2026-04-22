『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月22日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「たばこの吸い殻が入っているペットボトルは資源にはならないので、燃えるごみでお願いします」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんはペットボトルの中に、たばこの吸い殻が捨てられた画像を添えて「たばこの吸い殻が入っているペットボトルは資源にはな