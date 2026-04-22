Ｊ２ジュビロ磐田の志垣良監督（４５）が２２日、辞任した。三浦文丈コーチが監督に昇格し、この日から指揮を執っている。２０１４年から１６年まで磐田のユースコーチなどを務めた志垣氏は、２０２４年に当時Ｊ２の山口を指揮、昨年９月末からは９シーズンぶりに磐田に復帰し、トップチームのコーチに就任。今季から監督に昇格した。Ｊ１復帰へ向けて組織的なチームづくりを目指したが、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは開幕から