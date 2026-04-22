アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相はトランプ大統領の停戦延長の発表を歓迎したうえで、対面協議の再開に向けた努力を継続するとして、双方に停戦の順守を呼びかけました。記者「今週にもイスラマバードで始まると予想されていた直接協議は一旦、白紙になってしまいましたが、パキスタン当局は厳戒態勢を維持しています」アメリカのバンス副大統領がパキスタンへの訪問を取りやめ、首都イスラマバードで開