◇ナ・リーグカブス―フィリーズ（2026年4月21日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（32）が21日（日本時間22日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で2試合ぶりのスタメン出場。48打席目で今季初本塁打を放った。初回2死一塁からの第1打席は最終的には相手の好守に阻まれ、三ゴロに終わったが、フルカウントから4球ファウルを打つ粘りも見せた。2打席目は死球、5回無死一塁からの第3打席では4試合ぶりの左前安打を放つ