三陸沖で20日に発生した最大震度5強の地震について、専門家は割れ残りがある状態で巨大地震への警戒を呼びかけています。この地震では北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されていてこのエリアではけさも震度3の地震を観測しました。政府の地震調査委員会は、地震が起きた領域では去年11月から「ゆっくりすべり」が起きていたと発表しました。東京科学大学の中島淳一教授は今回の地震と去年12月の地震が、1994年の「三陸はるか沖