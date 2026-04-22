BIGBANGがデビュー20周年を迎え、公式SNSアカウントを公開し、ファンの関心を集めている。最近、BIGBANGは世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」のステージを成功裏に終えたのに続き、20周年記念ワールドツアーの開催を発表した。【写真】対照的な“BIGBANG脱退メンバー”のイマそうしたなか、4月21日に公式インスタグラムアカウントを新たに開設し、本格的な活動の幕開けを告げた。同アカ