理研農産化工は九州を拠点に製油と製粉の両事業を展開している。福岡工場は博多港の箱崎ふ頭の食品団地内に立地しており、5万t級の大型船も直接接岸可能で、1万4,000tの油糧原料を貯蔵できるサイロを備えている。大豆油や菜種油を製造するとともに、畜産業の盛んな九州全域に飼料用としてミールを供給している。5年前に稼働した佐賀県の新製粉工場は内麦比率が40%を占め、大手との差別化を図っている。製油と製粉の売上比率は8対2