ドジャース・山本由伸（27）が日本時間22日、3勝目（1敗）をかけて敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に登板。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」2年連続開幕投手を務めた今季は21日現在、4試合で25回3分の2を投げ、防御率2.10。12勝を挙げた昨季同様、エースとして安定したパフォーマンスでチームを牽引する山本について、ロバーツ監督は米メディアの取材に「今季中にノーヒットノーランを達成す