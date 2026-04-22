１５日、湖北省博物館「荊楚狂歌―周韶華作品展」で展示を見る人。（武漢＝新華社記者／熊翔鶴）【新華社武漢4月22日】中国湖北省武漢市の湖北省博物館で、著名画家の周韶華（しゅう・しょうか）氏の作品を集めた「荊楚（けいそ）狂歌―周韶華作品展」が開かれている。荊楚（湖北省全域と周辺地域）をテーマにした55点を展示。見学に訪れた人を千年の時を超えた楚文化芸術との対話にいざなっている。１５日、湖北省博物館「荊楚