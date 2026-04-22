ちょっと不思議でワクワクするスイーツに惹かれる方へ♡カンロから、空想の世界を楽しめる人気グミ「空想果実 イトピスの実」が再登場します。SNSでも話題となった本商品は、まるで物語の中に入り込んだような体験ができる新感覚スイーツ。見た目や食感、ストーリー性まで楽しめる魅力たっぷりのグミの世界をご紹介します。 空想から生まれた幻想グミ 「空想果実 イトピスの実」は、2026年4月