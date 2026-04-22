フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ゴージャスな黒のスリットドレスショットを投稿した。自身のインスタグラムで「Fancy night」とつづり始めた。「素敵な夜でした」とゴージャスな黒のスリッドドレスショットを投稿した。ネットでは「セレブ風」「とても素敵」「可愛らしい」「大人チック」「ファンタスティック」「可愛すぎる」「マダム感すご〜い！」