レスリング女子リオ五輪金メダリストの登坂絵莉さんが２１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、容姿批評についての思いを吐露した。この日は「女性アスリートへのハラスメントを語る夜」と題し、女性アスリートたちが盗撮や容姿批評への思いを打ち明けた。その中で登坂さんは「強カワみたいな感じで取り上げてもらって、それは嬉しいは嬉しい、かわいいって言われると」と言いつつ「ただ、もっと競技の面を