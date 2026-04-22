俳優の上地雄輔（47）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、人気俳優とのサシ飲みショットを披露した。「しっぽり飲んで話して聞いて、次の日うろ覚えの記憶と楽しかった連絡との答え合わせが1番の幸せ」と書き出すと、飲食店での自身と俳優の高良健吾がグラスを掲げるショットをアップ。「けんご幸せをありがと一生よろしく」とつづった。高良の妻はタレントの田原可南子で、義父は歌手の田原俊彦。上地の投稿