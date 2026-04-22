JTBが4月2日に発表した「2026年GWの旅行動向見通し」によれば、今年の国内旅行は「物価高などの影響を受け、旅行費用は引き続き高止まり」すると予測されています。実際、旅行に行かない理由の第2位には「GWは旅行費用が高いから（34.6％）」が挙がっており、連休特有のコスト高が家計の大きな壁となっています。年金生活を送るマサ子さん（仮名）にとって、この高止まりする旅費は死活問題です。遠方に住む娘夫婦と3人の孫、計5人