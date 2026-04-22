もし何もない場所に独りで放り出されたとき、たくましく生き抜いていけそうな芸能人は誰でしょうか。【写真】ランキング1位は、熱血キャラの芸人テレビのサバイバル番組やアウトドア企画でおなじみの顔ぶれから、意外な名前まで、人々が思い描く「生存力の高い芸能人」像はさまざま。身体能力の高さ、知識や経験の豊富さ、あるいは精神的なたくましさなど、選ぶ基準も人それぞれでしょう。株式会社NEXER（東京都豊島区）とOsamet（