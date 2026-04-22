慶應義塾大学卒業のタレントで元「筋肉アイドル」の才木玲佳さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子を出産したことを報告しました。併せて「子宮破裂のリスク」を抱えていたことも明かし、大きな反響を呼んでいます。【投稿】才木玲佳の出産報告「ゆっくり休んで戻ってきてください！」才木さんは「ご報告」と題した文章画像と、赤ちゃんが才木さんの指を力強くぎゅっと握りしめる写真を1枚ずつ投稿。画像では「先日、