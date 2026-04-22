株式会社ヤマダホールディングスは、ヤマダオリジナルの斜めドラム式洗濯乾燥機『RORO（ロロ）』を、4月25日に全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで発売する。 【画像あり】乾燥機能や衣類ケアなど細かなニーズもしっかり搭載 本製品は、ヤマダホールディングスが展開するオリジナル洗濯機ブランド「RORO」の新モデルだ。「時短」「タイパ」「清潔」「快適」といった基本ニ&