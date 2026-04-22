ハックは、「2合炊きマルチ炊飯器」を5月に発売する。 【画像あり】1人で食事を済ませる人に進めたいサイズ感商品画像 本製品は、ハックが展開する「ちょこっと家電シリーズ」の新商品。同シリーズは「ポップコーンメーカー」や「おひとりさまグリル鍋」などをラインナップし、累計販売数は11万個を突破している。 「2合炊きマルチ炊飯器」は、ご飯を炊くだけでなくスープや鍋調理