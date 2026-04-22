「ゴンチャ」は、4月27日（月）から、「GO！GO！MANGO！」第2弾として“飲むデザート”を楽しむ「リッチ マンゴープリン」を、全国の店舗で販売する。【写真】昨年好評だった“マンゴー×ココナッツ”も！新作ドリンク3種詳細■濃厚リッチな味わい今回マンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーシリーズ「GO！GO！MANGO！」の第2弾として展開される「リッチ マンゴープリン」は、マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめる