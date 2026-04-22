現地４月21日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田ゼルビアがUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦。１−０で勝利してファイナルに進んだ。町田は開始12分に先制。相馬勇紀が果敢なハイプレスで相手DFのミスを誘い、ボールを奪って右足で流し込んだ。終盤は相手の猛攻を受けるなか、90＋２分にはギリェルミ・バラにミドルシュートを突き刺される。しかし、その直前に途中出場